Кондиционеры
Дом Климата выбрал для вас лучшие кондиционеры в Краснодаре. Любая из представленных здесь моделей уже ждет вас на нашем складе, поэтому будет доставлена и установлена в кратчайшие сроки. Настенное и мульти сплит оборудование отлично подходит для небольших помещений в квартирах, жилых домах и офисах. Мобильные установки обеспечат комфортный микроклимат людям с активным образом жизни, где бы они ни находились. Потолочные, кассетные, канальные и колонные кондиционеры считаются полупромышленным климатическим оборудованием и применяются для элитного жилья, торговых и выставочных центров, галерей и просторных административных залов. Выберите свой уровень комфорта.