Кондиционеры в Краснодаре - купить кондиционер «Дом Климата» Краснодар
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Если нужно установить кондиционер в частном доме
Если нужно установить кондиционер в частном доме

Для владельцев частных домов это особенно актуальный вопрос, ведь на верхних этажах городских «свечек» достаточно открыть окошко для того, чтобы получить поток прохладного воздуха. Стоит подойти к выбору кондиционеров и сплит-систем ответственно, ведь от качества этого оборудования будет зависеть ваш комфорт.

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Спешите – зимние цены на установку!
Спешите – зимние цены на установку!

Наша команда профессионалов приедет по адресу в оговоренное с заказчиком время. Все монтировочные работы проводятся в один этап. После установки проводится обязательный проверочный запуск климатической техники на предмет возможных неполадок и их своевременного устранения. 

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Инверторные технологии в кондиционере
Инверторные технологии в кондиционере

Несмотря на то, что модели инверторного типа изначально стоят дороже, их покупка считается более выгодным мероприятием, чем в случае с кондиционерами «старт-стоп». Затраты окупаются уже в течение первой пары лет после приобретения. Больше не надо плавиться от жары или дрожать от холода – кондиционеры в Краснодаре легко и просто купить в магазине «Дом Климата».

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Запах из кондиционера: что делать?
Запах из кондиционера: что делать?

Как правило, 1 такой процедуры хватает, но при необходимости можно повторить 2-3 раза. Чтобы предупредить образование такого запаха, нужно 1 раз в 4-6 недель очищать фильтры от пыли. Если все делать правильно и соблюдать правила эксплуатации кондиционера, то можно наслаждаться действительно свежим воздухом постоянно. 

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Весенние цены на установку кондиционеров
Весенние цены на установку кондиционеров

Акция действует только до 31.01.2019! Звоните нашим консультантам по телефону +7(918)467-111-5 или заполняйте заявку на сайте и ждите звонка. Уточняйте детали, договаривайтесь о времени установки и ждите бригаду точно в срок. А дальше  наслаждайтесь уютом и радуйтесь жизни!

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Японское качество
Японское качество

«Дом Климата» представляет своим клиентам японское качество кондиционеров Dahatsu. Применение экологически безопасного хладагента (фреона R410) и особенности конструкции обеспечивают надежность, долговечность и бесшумность сплит систем Dahatsu даже неинверторного типа из серий CLASSIK, PREMIER или PRESTIGE.

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Хиты и новинки
Отзывы: 0
Кондиционер Fujitsu ASYG09KPCA/ AOYG09KPCA

Купить кондиционер «Кондиционер Fujitsu ASYG09KPCA/ AOYG09KPCA» на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов. Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка.

51 500руб
35900 В наличии
35 900руб
Отзывы: 0
Сплит система Gree GWH07ACA/K3NNA1A

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29 800руб
26000 В наличии
26 000руб
Отзывы: 0
Сплит система Haier HSU-09HTL103/R2(IN) / HSU-09HTL103/R2

Купить кондиционер «Сплит система Haier HSU-09HTL103/R2(IN) / HSU-09HTL103/R2» на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов. Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка.

19 300руб
15500 В наличии
15 500руб
Отзывы: 0
Кондиционер TOSOT T09H-SU1/I-S / T09H-SU1/O

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64 700руб
60900 В наличии
60 900руб
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65V09 DC INVERTER

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31 878руб
26500 В наличии
26 500руб
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65X09

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25 678руб
21900 В наличии
21 900руб
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65L07+

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17 378руб
13900 В наличии
13 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Lessar LS-HE12KRA2/LU-HE12KRA2

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34 278руб
27900 В наличии
27 900руб
Отзывы: 0
Сплит-система Ballu BSPI-10HN1/BL/EU

Купить кондиционер «Сплит-система Ballu BSPI-10HN1/BL/EU» на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов. Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка.

38 078руб
32100 В наличии
32 100руб
Отзывы: 0
Кондиционер Centek CT-65E07 +

Купить кондиционер «Кондиционер Centek CT-65E07 +» на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов. Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка.

16 678руб
12900 В наличии
12 900руб
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Кондиционер Newtek NT-65R07

Купить кондиционер «Кондиционер Newtek NT-65R07» на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов. Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка.

13 900руб
10900 В наличии
10 900руб
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О промышленных кондиционерах

Если площадь помещения превышает 300 м2, то для эффективного кондиционирования воздуха нужно климатическое оборудование с промышленным уровнем производительности. Опыт его применения составляет уже более 100 лет, и за это время сформировалось несколько типов систем в зависимости от особенностей эксплуатации.

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Инверторный кондиционер: в чём отличие от обычного?

Продавец-консультант любого магазина климатической техники, помогая с выбором кондиционера, всегда уточнит, какой тип приборов интересует клиента: инвертор или «on/off». И если вы не будете понимать, чем они отличаются, для чего нужны, то вряд ли сможете продвинуться в сторону осуществления правильной покупки.

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Рейтинг лучших кондиционеров 2019

Можно ли приобрести недорогой, но качественный кондиционер для квартиры? Ответ положительный. Только необходимо знать, что именно покупать. Общий совет – приобретайте так называемые «девятки». Это модели, рассчитанные на работу в помещениях до 25 м². Их вполне хватит, чтобы обеспечить комфорт в большинстве наших квартир.

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Установка за полцены: только этой весной!

Весна. Все уже предвкушают ее наступление. Интернет-магазин «Дом Климата», желая в пору просыпания природы, сделать приятное своим покупателям, объявляет о суперакции! Всем, кто приобретет у нас этой весной кондиционер или сплит-систему и воспользуется услугой монтажа, эта самая установка обойдется дешевле на 15 %.

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Кондиционер в детской – можно ли?

Сам по себе кондиционер не представляет опасности для малыша при правильном использовании. Педиатры говорят, что душный, влажный воздух нанесет больше вреда, чем прохладный. Особенно это актуально для детей первого года жизни, так как у них еще не полностью сформирован процесс терморегуляции.

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Самый широкий выбор кондиционеров Lessar в Краснодаре

Сейчас в нашем каталоге есть как полюбившиеся модели кондиционеров Лессар из энергосберегающих серий Inverto или Rational со множеством дополнительных функций от ионизации воздуха до нанофильтра для предупреждения аллергических реакций, так и дизайнерские сплиты Lessar Ego NEW 2017. Лессар от «Дом Климата» – это ваш комфорт за скромные деньги!

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Петя Петров
Петя Петров

Не, ну просто от души вам спасибо за такую крутую штуку. Ещё спасибо, знакомым, которые уговорили позвонить вам и дали ваш номер. Сплит система очень качественная, это было видо прям сходу, меня всё полностью устраивает. Спасибо ещё консультанту, что помог выбрать симпатичный, но неброский дизайн, который идеально подходил под нашу комнату.

Алёна Королевская
Алёна Королевская

Большое спасибо компании Дом Климата за мой новый кондиционер. На своём опыте поняла, что кондиционер в быту – необходимая вещь. Теперь, после покупки, не могу даже представить свою жизнь летом, в +40.  Никакие вентиляторы не помогали так, как помогает кондиционер. Хочу отметить, что покупка свою цену полностью оправдала.

Рената Щебенкова
Рената Щебенкова

Компания Дом Климата сегодня установили нам наш новый кондиционер на даче. От города она находится на внушительном расстоянии, но монтажники все равно приехали и установили. Работа очень сплоченная, по их действиям можно понять что профессионалы. К самой сплит системе никаких претензий нет, так что я смело могу рекомендовать компанию всем!

Ваге Айвазян
Ваге Айвазян

На днях купили сплит систему в компании Lessar "Климат Дома". Говорю сразу : о покупке не пожалели. За свою приятную цену кондиционер превосходит все ожидания. Думали, что не разберёмся как им управлять, но монтажники всё объяснили. Оказывается всё просто! Ну ещё могу сказать, что дизайн меня тоже порадовал. Не сильно выделяется среди интерьера, но и сам по себе очень симпатичный. Спасибо)

Мария Верховетская
Мария Верховетская

Купили мобильный кондиционер в этой компании. Он очень удобен для людей, которые переезжают из здания в здание. Мы возили его и в машине, и брали с собой на работу - очень удобно и компактно. Но для домоседов конечно луче подходят настенные кондиционеры.

Екатерина Весомая
Екатерина Весомая

Спасибо менеджерам за то, что подсказали мне правильный выбор. Теперь радуюсь моему кондиционеру с каждым днём всё больше и больше.Очень удобное управление. высокая производительность, бесшумность - всё как надо. Также дали гарантию - огромный плюс для компании. Короче спасибо!

Кондиционеры в Краснодаре

Непредсказуемые климатические изменения заставляют все больше людей приобретать специальную бытовую технику для регуляции микроклимата в помещении. Мы предлагаем купить кондиционеры в Краснодаре по самой доступной цене. Весь ассортимент соответствует мировым стандартам качества, энергоэффективности, экологичности и функциональности. Мы с удовольствием поможем вам подобрать агрегат соответствующей мощности для дома, дачи или офиса.

Купить кондиционеры легко и просто

Мы продаем кондиционеры в Краснодаре круглосуточно и по самым выгодным ценам. Удобная оплата и доставка. Все оборудование адаптировано к местным условиям. В наличии все популярные модели. Просто выберите свой кондиционер в нашем каталоге и оформите заказ прямо на сайте. Менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить условия доставки в ближайшее время.

Пользоваться услугами магазина кондиционеров «Дом Климата» в Краснодаре модно и удобно, потому что мы предлагаем лучшее качество по лучшей цене. Для постоянных и оптовых покупателей действуют специальные предложения, условия которых можно уточнить у менеджера в индивидуальном порядке.

Больше не надо плавиться от жары или дрожать от холода – кондиционеры в Краснодаре легко и просто купить в магазине «Дом Климата». Управляйте погодой в доме самостоятельно и наслаждайтесь высоким качеством жизни.

Наш телефон для связи: +7(988)503-444-0

Преимущества магазина

Каталог магазина позволяет выбрать кондиционеры в Краснодаре на любой вкус и кошелек от всемирно известных брендов:

  • простые, но эффективные климатические системы бюджетного класса для кухни, магазина или офиса с постоянным движением посетителей;
  • экономичные инверторы для спальни, детской или медицинского кабинета;
  • дизайнерские модели для эффектного внешнего вида гостиной;
  • оборудование премиум-класса с множеством дополнительных функций по улучшению качества воздуха в помещении.

Мы готовы предложить вам кондиционеры в Краснодаре с функцией обогрева, осушения или увлажнения воздуха, ионизации, очистки от пыли и болезнетворных микроорганизмов. С нашим оборудованием домашний микроклимат можно настроить таким образом, чтобы дышалось легко как в альпийской долине. Есть «умные» модели с функциями самоочистки и самодиагностики. Такой сплит сам будет следить за уровнем своей функциональности, и подскажет, когда нужно пригласить сервис.

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Кондиционер — 1 шт.
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